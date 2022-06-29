Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde! İsveç ve Finlandiya'ya üyelik daveti | Stoltenberg'den Türkiye'ye teşekkür
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kritik zirve öncesi "tarihi kararlar alacağız" dedi. Türkiye'ye güvenceler verilmesiyle birlikte imzalanan mutabakat sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma süreci için "en hızlı kabul" oluyor. Öte yandan NATO'dan yapılan açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'yı davet etme kararı aldık" açıklaması yapıldı. Stoltenberg açıklamasında Türkiye'ye teşekkür etti. Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü. Başken Erdoğan akşam saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi, yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edilmesi, caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin artırılması gibi tarihi kararlar alınacağını söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN ZİRVEDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için görüşme alanına geldi. Başkan Erdoğan gün içerisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ardından İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA DAVET
NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.
NATO üyeleri Madrid Zirvesi'nde, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya siyasi ve maddi desteği devam ettirmeyi taahhüt etti. NATO, Rusya'nın müttefik güvenliğine en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Madrid Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.
"RUSYA DİREKT TEHDİT"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya, 2010'daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor." dedi.
Stoltenberg, "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ'
Stoltenberg, "Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Liderler Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiler. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek." mesajını verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor.
Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile NATO Madrid Zirvesi'nde bir araya geldi.
NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Madrid Zirvesi marjında bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına başladı.
İki liderin NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerin de katılımıyla NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekildi.
NATO aile fotoğrafında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yan yana olduğu görüldü.
OTURUM ÖNCESİ FLAŞ SÖZLER
Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin açılış oturumu öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.
"Bugün tarihi kararlar alacağız." diyen Stoltenberg, son olarak 2010'daki Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesinin değişeceğini bildirdi.
Stoltenberg, o zamanki belgede Çin'den tek kelimeyle bahsedilmediğini, Rusya'nın stratejik ortak olarak görüldüğünü hatırlatarak, bugünkü belgede Rusya'nın NATO'nun güvenliğine doğrudan tehdit ve Çin'in NATO değerleri ve çıkarları karşısında sınama oluşturduğunun görüleceğini belirtti.
Caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirileceğini kaydeden Stoltenberg, daha fazla yüksek hazırlıklı kuvvet ve muharip formasyonda birlik ile önceden konuşlandırılmış askeri malzemelerin hazırlanacağını hatırlattı.
Stoltenberg, 300 bin askerden oluşacağı açıklanan yüksek hazırlıklı kuvvetin gelecek yıl hazır olmasını beklediklerini, bu birliklerin kendi ülkelerinde hazır şekilde tutulacağını, masrafların ise farklı müttefik ülkelerce finanse edileceğini bildirdi.
İki ülkenin 18 Mayıs'taki üyelik başvurularının ardından haftalar içinde üyeliğe davet edilmesinin eşi görülmemiş şekilde çabuk bir süreç olduğunu vurgulayan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik sürecinde 30 NATO müttefiki ülkenin meclislerinin de onayına ihtiyaç bulunduğunu, onay süreçlerinin ne kadar süreceği konusunda bir öngörü yapamayacağını ifade etti.
Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde ayrıca Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları konusunda kapsamlı destek paketi üzerinde uzlaşı sağlanacağını, yük paylaşımı, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi birçok konuda görüşmeler yapılacağını ve kararlar alınacağını kaydetti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Madrid Zirvesi toplantıları öncesi basın mensuplarına konuştu. Stoltenberg, Finlandiya, Türkiye ve İsveç arasında varılan anlaşmanın önemli olduğunu belirterek, "Bu, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile daha da yakın iş birliği yapacağını açıkça belirtiyor" dedi.
Finlandiya ve İsveç'in halihazırda terörizmle mücadele kapsamında yasalarını düzenlediğini belirten Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç, terörizmle ilgili kanunlarını sıkılaştırmak için şimdiden adımlar attı. Yani bu uygulanmaya başlanmış bir şey. Bu anlaşmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu, tabii ki terörle mücadele de dahil olmak üzere tüm güvenlik endişelerimizi ele almak için müttefikler olarak bir arada durma taahhüdümüzü yansıtıyor. Bu, Finlandiya ve İsveç'in bilgi alışverişi, suçluların iadesi ve terörle genel mücadeleyle ilgili konularda Türkiye ile daha da yakın iş birliği yapacağını açıkça belirtiyor" diye konuştu.
Stoltenberg, müttefiklerin Türkiye'nin güvenlik endişelerine yönelik taahhütlerini bildireceklerini ifade ederek, "Ayrıca yarın zirvede terörden kaynaklanan sorunları ele alacağımız bir oturumumuz var. Müttefiklerin taahhütlerini ifade etmelerini ve ayrıca Türkiye'nin terörle ilgili olarak karşı karşıya olduğu güvenlik endişelerini ele almalarını bekliyorum" dedi.
"EN HIZLI KABUL EDİLME SÜRECİ"
Stoltenberg, son olarak Finlandiya ve İsveç'in bugün resmi olarak NATO üyeliği için davet edileceğini belirterek, "Finlandiya ve İsveç'i üye olmaya davet edeceğiz. Bu eşi görülmemiş derecede hızlı bir süreç oldu. Mayıs ortasında başvuru yapıldı ve şimdi katılım için davet yapılacak. Daha önce bu kadar hızlı bir süreç olduğunu sanmıyorum" dedi.
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