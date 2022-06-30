Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan: İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi
Son dakika haberi... NATO Liderler Zirvesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "NATO'nun Ukrayna'ya desteği tam. Bu desteği barış vizyonuyla birlikte ortaya koymalıyız" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, üçlü mutabakatla ilgili, "İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iade sözünü verdi." açıklamasında bulundu. "Müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz" diyen Başkan Erdoğan, PKK/YPG'nin kanlı yüzünü zirvede video ile anlattık." ifadelerini kullandı.
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Madrid NATO Zirvesi'nin tamamladık. Tüm İspanyol makamlarına sergiledikleri misafirlik için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Stıoltenberg ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum.
Liderler düzeyinde bu yıl 3. kez bir araya geldik. Geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmak için önemli bir fırsat oluşturdu. Ukrayna'ya desteğimiz şarttır. Tüm çabalarımız kalıcı ateşkesin ilanı içindir. Zirvenin dün ilk oturumunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski video mesajla bize hitap etti. Zelenski ve Putin ile düzenli temas halindeyiz. Çatışmalar uzadıkça maalesef can kayıpları ve yıkım da artmaktadır.
Buradaki temaslarımızda savaşın başından bu yana önceliklerimiz ateşkesin ivediklere temini hakkında bilgi verdim. BM'nin ve taraflarının katılacağı toplantı için çabalarımızdan bahsettim.
Bu sene ittifaka katılımını 70. yılını kutlayan Türkiye şüphesiz gelecek vizyonunda söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır. NATO'nun terörün tüm biçimleriyle mücadele kararlılığı önemlidir. Ancak bu kararlıkık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Tüm temaslarımda bu konunun Türkiye için önemlilik arz ettiğini söyledim. Masumların canları üzerinden ikbal devşirmeye çalışan terör hepimizin ortak sorunudur. Bize karşı kullanılan silahlar yarın başkasına kullanılır. Tarih bize bu tür ihmalkarlıklarının daha sonra ölümcül olarak geri döndüğünü göstermiştir. Türkiye'nin terörle mücadelesini videodan izletme imkanı bulduk Gelinen noktada hepimiz şu gerçeği görüyoruz NATO'nun inandırıcılığını korumak istiyorsak teröre karşı samimi adımlar atmamız şart.
"İSVEÇ-FİNLANDİYA SÖZLERİ TUTMALI"
Salı günü İsveç ve Finlandiya liderleriyle dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. Bu bir başlangıçtır. Asıl olan verilen sözlerin tutulmasıdır. Bundan sonra süreci titizlikle takip edecek adımlarımızı ona göre atacağız.
Hiç şüphesiz bu muhtıra diplomatik bir zaferdir. Savunma sanayi alanında işbirliğinin artırılması. Terörizmle mücadele konusundaki uygulamalarını tadil etme sözü. İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi, Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi yönünde karar alınmıştır.
Finlandiya ve İsveç AB güvenlik mekanizmasına katılmasını destekleyecektir.
Biz kendi dış politikamızı izlerken, NATO'ya da destek vermeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizden de aynı tavrı bekliyoruz.
TAHIL KORİDORU
Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski ile diplomatik görüşmelerimize devam edeceğiz. Bir an önce bu koridoru işletmeye çalışacağız. Gemilerle bu ürünlerin tahliyesini sağlamaya gayret edeceğiz.
BİDEN'IN F-16 AÇIKLAMASI
Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Sayın Başkan elinden gelen adımları atacağını söyledi. Biden'la yaptığımız görüşmeden sonra heyetlerimizi göndereceğiz. Cumhuriyetçilerin de desteğini almak gerekiyor. ABD'ye yakın zamanda bir heyet göndereceğiz. Sayın Biden kendisinden emin, temennim odur ki, dostluğumuza yakın bir neticeyi çıkartalım.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ
Önce İsveç ve Finlandiya üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmeleri lazım. Üzerlerine düşenleri yapmazlarsa mutabakat Meclis'e gitmez.
Oluşan bir hukuk var Rusya'yla ikili ilişkilerimiz var. Ukrayna'yla da ikili ilişkilerimiz var.
Her yiğidin yoğurt yiyişi faklıdır. Sizde de böyle bir söz var mı? Boris benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Onun bakışı öyledir benim bakış açım da böyledir. Denge politikasının daha faydalı olacağına inanıyorum. Win-win... Görüşmelerime devam ediyorum ve bunlardan netice alacağımıza inanıyorum.
İsveç bu 73 kişiyi bize verir ya da vermez. Bu metnin üzerinden biz takibini yapacağız, ona göre de kararını vereceğiz. İsveç'teki terör yanlıları çılgına dönmüş durumdalar. Bizim terör düzenlerimiz ve yasal düzenlemelerimiz oldukça serttir. Finlandiya ve İsveç artık gereğini yapsınlar.
147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan hesabını vermek durumunda. 147 kez hava sahamızı ihlal edeceksin, Türk Hava Kuvvetleri de cevabını verince rahatsız olacaksın. Böyle bir şey yok. Adaları silahlandırmaya gitmesi, Lozan ve Paris Anlaşmaları'na terstir, bu anlaşmaları bir okusunlar.
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