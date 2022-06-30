Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan: İsveç 73 teröristin Türkiye’ye iadesi için söz verdi

Oluşan bir hukuk var Rusya'yla ikili ilişkilerimiz var. Ukrayna'yla da ikili ilişkilerimiz var.

Her yiğidin yoğurt yiyişi faklıdır. Sizde de böyle bir söz var mı? Boris benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Onun bakışı öyledir benim bakış açım da böyledir. Denge politikasının daha faydalı olacağına inanıyorum. Win-win... Görüşmelerime devam ediyorum ve bunlardan netice alacağımıza inanıyorum.

İsveç bu 73 kişiyi bize verir ya da vermez. Bu metnin üzerinden biz takibini yapacağız, ona göre de kararını vereceğiz. İsveç'teki terör yanlıları çılgına dönmüş durumdalar. Bizim terör düzenlerimiz ve yasal düzenlemelerimiz oldukça serttir. Finlandiya ve İsveç artık gereğini yapsınlar.

147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan hesabını vermek durumunda. 147 kez hava sahamızı ihlal edeceksin, Türk Hava Kuvvetleri de cevabını verince rahatsız olacaksın. Böyle bir şey yok. Adaları silahlandırmaya gitmesi, Lozan ve Paris Anlaşmaları'na terstir, bu anlaşmaları bir okusunlar.