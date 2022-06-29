29 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den NATO açıklaması! Önemli bir kazanım

AK Parti'den NATO açıklaması! Önemli bir kazanım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2022
ABONE OL
AK Parti’den NATO açıklaması! Önemli bir kazanım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin dün Madrid'de gerçekleştirilen zirvede büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti. Türkiye, dünkü 4'lü görüşmede isteklerini kabul ettirerek söz konusu ülkelerle anlaşma imzaladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamalarında "Türkiye, NATO’nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA