İtalya’da helikopter kazası son durum: 11 Haziran Eczacıbaşı kaybolan helikopter bulundu mu? Helikopter düştü mü?

İtalya'da kaybolan helikopter bulundu mu? Eczacıbaşı'nda çalışan 4 Türk'ün içinde olduğu helikopterden haber alınamadığı açıklanmıştı. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopter olayında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Olayın duyulmasının ardından, helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. Peki, 11 Haziran Eczacıbaşı kaybolan helikopter bulundu mu? Helikopter düştü mü? İşte İtalya'da helikopter kazası son durum...

İTALYA'DA KAYBOLAN HELİKOPTER BULUNDU MU?

İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün sabah saatlerinde Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtilmişti.

İçinde 4 Türk'ün de olduğu kaybolan helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.