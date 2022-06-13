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Güney Kore'den savaş dönemi çalışması! Hedef Japonya ile normalleşme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Güney Kore’den savaş dönemi çalışması! Hedef Japonya ile normalleşme

Güney Kore, İkinci Dünya Savaşı dönemi sorunlarının çözülmesi için çalışmalarına devam ediyor. Güney Kore Savunma Bakanı Lee Song Jup, "Japonya ile ciddi diyaloğa girişmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

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