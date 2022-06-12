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İtalya'da düşen helikopterin içinden son anlar! Oğluna bu videoyu göndermiş

A Haber
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Giriş: 12.06.2022 09:44
İtalya'nın Toskana bölgesinde radardan kaybolan helikopterin düştüğü belirlendi. 4'ü Türk 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtalya'daki helikopter kazasında 4 çalışanını kaybeden Eczacıbaşı Holding, "Büyük acı ve üzüntü içindeyiz" açıklamasında bulundu. Öte yandan düşen helikoptere ilkişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Helikopterde bulunan 7 kişiden biri olan Lübnanlı iş adamı, oğluna radardan kaybolmadan kısa bir süre önce video yollamıştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı ve İslim Çobanoğlu aktardı.
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