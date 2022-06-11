İtalya’da düşen helikopter pilotaj hatası mı?

A Haber canlı yayınına bağlanıp kazayı değerlendiren Pilot Mehmet Seyit Türker: İtalya’da dağlık bölgenin zirvesine vurdu helikopter çünkü hava şartlarından dolayı eteklerinde uçuş yapması mümkün değildi. Gidiş yolu kuzeydoğu istikametinde kuzeyden güneye alp dağlarının devamı olsan 40 ile 145 km derinliğinde sıra dağlar olan bir yerde en tepe noktada kaza gerçekleşti. İrtifayı ve bölgeyi iyi bilen bir pilotun uçuşu gerçekleştirdiğini düşünürsek bir pilotaj hatası diyebilirim.