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Azerbaycan'dan Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki! Durumu gerginleştirmeye çalışıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Azerbaycan’dan Ermenistan’ın saldırılarına sert tepki! Durumu gerginleştirmeye çalışıyor

Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında taciz ateşi açmaya devam ediyor. Azerbaycan sınırında saldırılarına devam eden Ermenistan'ın gerginliği artırmak için çalışıtğı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine havan topları ve büyük çaplı silahlardan ateş açtığını duyurdu.

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