Yunanistan Başbakanı Miçotakis ’Mavi Vatan’ haritasıyla şikayet etti! Skandal F-16 talebi

ATİNA'YA ÖVGÜ

Biden, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin geçmişte hiçbir zaman bu kadar iyi olmadığını vurguladı. Miçotakis için "Kişisel dostluğumuz var. İstisnai bir şahsiyetsiniz" ifadesini kullandı.

BAKLAVA VE SARMA

Beyaz Saray'daki davetİn mönüsünde, ıspanaklı börek, pancar salatası, yaprak sarma ve baklava vardı. Orkestra aralarında "Kalenin Bedenleri" türküsünün Yunan versiyonu dahil, çok sayıda Yunan şarkısı çaldı.