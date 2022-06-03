Yunan vekil Velopoulos'tan Erdoğan itirafı! "Amerikalılara mesaj verdiler; Ne yaparsanız yapın Türkiye burada olacak"

"TÜRKLER AMERİKALILARA MESAJ VERDİ, NE YAPARSANIZ YAPIN BURADAYIZ"

Yunanistan'ın ABD'ye peşkeş çektiği üsleri de eleştiren Yunan vekil, Türkiye'nin kimseden çekinmeden bölgesini savunduğunu belirtti.

Dedeağaç'taki durumu değerlendiren Yunan Milletvekili Kiriakos Velopoulos, "Başbakan egemenliğimizin ihlaline hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söylemesi üzerine Türkiye Girit'e 6 deniz miline kadar geleceklerini söylediler. Ne yapacaksınız? Batırabilecek misiniz? Türkiye'ye net bir mesaj olarak Ege'nin her yerinde uçan Türk dronlarını çoktan düşürmeliydiniz. Erdoğan'ın Dedeağaç üzerinde yaptığı olayda hükümetin politikası rastgele değildi. Hükümet Patriot sistemlerini gönderdi ve böylece savunmamız kalmadı. Türkler bunu biliyordu bu yüzden Zürafa adası üzerinden uçarak Dedeağaç'a ulaştılar. Türkler Amerikalılara mesaj gönderdiler ama Amerikalılar uçakları düşürmek için her hangi bir şey yapmadılar. Üssün 2,5 mil üstünden geçtiler." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin ABD'ye de gözdağı verdiğini belirten Velopoulos, "Onu vurdular mı? Hükümet bu üslerin Amerikalı dostlarıyla çok daha iyi hava savunmasına sahip olacağını söylüyor. Tam bir saçmalık. Türkler ne mesaj verdi; "Amerikalılar ne yaparsanız yapın Türkiye burada olacak. Bölgenin koruyucusu olacak." dedi.