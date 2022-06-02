ABD’nin Yunanistan’da 9 üssü kime karşı kuruldu? Yunanistan ABD’nin uydusu mu?

Yani tedarik ettiği silahların yüzde 90'ını kendisi üretecek. Dolayısıyla bu ABD için kabul edilemez bir durum. Türkiye kendi çıkarlarını odaklayan bir dış politika izliyor. Burada ABD Türkiye'ye bir mesaj veriyor, 'Eğer benim çıkarımla kesişirsen, Suriye'de planlarımı engellersen ben seni vekalet savaşlarıyla savaştıracağım' diyor."

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