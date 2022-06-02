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ABD'nin Yunanistan’da 9 üssü kime karşı kuruldu? Yunanistan ABD'nin uydusu mu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.06.2022 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
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ABD’nin Yunanistan’da 9 üssü kime karşı kuruldu? Yunanistan ABD’nin uydusu mu?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Türkiye’nin tüm yapıcı adımlarına rağmen Yunan tarafı tahriklerini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Miçotakis’in artık kendi nezdinde “yok” olduğunu ilan ederken Yunanistan sonra olarak haritalar üzerinden uluslararası alanda bir propaganda çalışmasına başladı. Öte yandan Yunanistan topraklarını ABD’nin üssüne çevirdi. Peki Yunanistan uluslararası anlaşmalara aykırı olmasına rağmen adaları neden silahlandırıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erhan Çalışkan değerlendirdi.

Yunanistan haritalarla Türkiye karşıtı kampanya başlatıyor. Büyükelçiliklerden Türkiye aleyhine propaganda yapılması istendi.

Peki Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri Erhan Çalışkan şöyle yorumladı:

"Amerikalılar yaptıkları yığınak ve kurdukları üslerin Rusya'ya karşı olduğunu ifade ediyor. Yunanistan bir cephe ülkesi değil. Yani 1. cephede savaşacak ülkelerden değil.

Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Polonya cephe ülkeleri. Rusya'nın ilk savaşacağı ülkeler bunlardır. Yunanistan bunlardan sonra 2. cephede savaşacak.

Burada kurulan üsler ya da bu büyüklükteki birliğin Rusya'ya karşı olması mümkün değildir. İncelendiği zaman 9 üssün içerisinde Dedeağaç ve Girit üssü Amerikan üsleri içerisinde oldukça önemli. Dedeağaç'taki liman ABD için en büyük lojistik noktadır.

Girit ise ABD'nin uçak gemisi olacaktır. Çünkü ABD bundan sonraki hedefinin Çin ve Pasifik Okyanusu olduğunu ifade etti. Dolayısıyla uçak gemilerini o tarafa çekti. Yunanistan ile Türkiye arasında geçmişten beri devam eden sorunlar var. ABD 10 birim silahı Türkiye'ye satarken 7 birim silahı Yunanistan'a satarak aramızda güç dengesini korudu. Çatışmasızlık ortamını yarattı.

ABD bu hamleleriyle 2 ülkeyi bu anlamda yönetti. Ancak Türkiye Savunma Sanayi'de attığı adımlarla birlikte bu güç dengesini bozdu. Artık Türkiye ABD'den silah almıyor ve kendi silahını kendi yapıyor. Hesaplamalara göre 2027 yılında Türkiye Savunma Sanayi'nde kritik eşiği aşacak. Yüzde 90 seviyesine ulaşacak.

Yani tedarik ettiği silahların yüzde 90'ını kendisi üretecek. Dolayısıyla bu ABD için kabul edilemez bir durum. Türkiye kendi çıkarlarını odaklayan bir dış politika izliyor. Burada ABD Türkiye'ye bir mesaj veriyor, 'Eğer benim çıkarımla kesişirsen, Suriye'de planlarımı engellersen ben seni vekalet savaşlarıyla savaştıracağım' diyor."

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