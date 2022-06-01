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Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapı kapı geziyor! Bu kez de Türkiye'yi Almanya'ya şikayet etti! Bakın destek kimden geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapı kapı geziyor! Bu kez de Türkiye’yi Almanya’ya şikayet etti! Bakın destek kimden geldi

ABD Başkanı Joe Biden'dan sonra Almanya'nın kapısını çalan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Olaf Scholz ile görüştü. Miçotakis, Mavi Vatan haritasını çıkararak yine Türkiye'yi şikayet etti. Harita, Türkiye’nin hak iddia ettiği deniz yetki alanlarını gösteriyor.

Yunanistan aynı günde Türkiye'yi hem AB hem de ABD'ye şikâyet etti. Başbakan Kiriakos Miçotakis, önceki gün Brüksel'deki AB zirve toplantısına girerken "AB Konseyi'ni, son Türk tahrikleri ve bunların Doğu Akdeniz'in istikrar için olan etkileri hakkında bilgi vereceğim.

Yunanistan bu tahriklere kendine güven ve kararlılıkla karşı koyuyor. Uluslararası hukuk bizden yana. Güçlü müttefiklerimiz var. Egemenliğimizden ve egemenlik haklarımızdan kimsenin şüphe etmemesi için de caydırıcı gücümüze daha fazla yatırım yapıyoruz" dedi.

SCHOLZ İLE BULUŞTU

Miçotakis dün Brüksel'de Alman mevkidaşı Olaf Scholz ile de görüştü. Yunan kaynaklar, Miçotakis'in görüşmede, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'e gösterdiği Türkiye'nin "Mavi Vatan" haritasını, Scholz'a da gösterdiğini ve desteğini istediğini söylediler. Bu arada, Almanya hükümet sözcüsü yardımcısı Christiane Hoffmann, Yunan gazetecilerin ısrarlı sorularına cevap verirken, taraflara diyalog tavsiyesinde bulundu.

TÜRKİYE'YE KINAMA İSTEDİ

Miçotakis, AB zirvesinden sonra yaptığı açıklamada da Türkiye'ye yüklenerek şöyle dedi: "Türkiye'nin artan saldırganlığı için ortaklarımıza bilgi verdim. Böylesi tahrikleri ne Yunanistan ne AB kabul edebilir. Türkiye'nın tavrında ısrar etmesi halinde, konunun haziran ayındaki AB zirvesinde görüşülmesini ve bildiride Türk tahrikçiliğinin kınanmasını istedim" dedi.

MACRON'DAN MİÇOTAKİS'E DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Zirvesi'nden sonra Türkiye konusunda şöyle konuştu:

"Başbakan Miçotakis, zirve çalışmaları sırasında Yunanistan'ın makul endişelerini dile getirdi. Türk yetkililerin, Yunanistan'ın pek çok adasının egemenliğinden şüphe eden açıklamalarını da kınadı.

Tüm Avrupalıların ve özellikle de Fransa'nın desteğini burada belirtmek isterim. Kimse, AB üye ülkelerinin egemenliğini tehlikeye atamaz. Bu açıklamaların (Türkiye'nin yaptığı) en kısa sürede kınanması gerektiğine inanıyorum. Ben bunu şimdiden yaptım."

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