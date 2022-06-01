Yunanistan Başbakanı Miçotakis kapı kapı geziyor! Bu kez de Türkiye’yi Almanya’ya şikayet etti! Bakın destek kimden geldi

Tüm Avrupalıların ve özellikle de Fransa'nın desteğini burada belirtmek isterim. Kimse, AB üye ülkelerinin egemenliğini tehlikeye atamaz. Bu açıklamaların (Türkiye'nin yaptığı) en kısa sürede kınanması gerektiğine inanıyorum. Ben bunu şimdiden yaptım."

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