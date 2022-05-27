27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Yunanistan'dan skandal hamle! Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2022
ABONE OL
Yunanistan’dan skandal hamle! Türkiye’yi BM’ye şikayet edecek

Yunanistan, Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi aracılığıyla, Ege Denizi'nde bulunan adaları üzerindeki egemenliğini sorguladığı gerekçesiyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etmeye hazırlanıyor. Söz konusu mektubun, Yunan Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından aylarca süren yoğun bir çalışmanın ürünü olduğu belirtildi.

Yunan hükümeti, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayete hazırlanıyor. Gerekçe olarak da Türkiye'nin Ege Denizi'nin doğusundaki adaların egemenliğini sorgulaması gösterildi.

MEKTUBU HAZIRLAMAK AYLARINI ALDI
Yunanistan'ın kamusal radyo-televizyon kurumu ERT'nin Yunan Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Atina, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi aracılığıyla ilgili şikayet mektubunu Perşembe akşamı BM'ye sunacak.

Yunan Kathimerini gazetesi de, söz konusu mektubun, Yunan Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından aylarca süren yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu bildirdi.

"ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK"
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'nin Dedeağaç'a üs kurması ile son haftalarda daha da arttı.

Bunu sorgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la ilişkilerde olumlu atmosferi rafa kaldırdığı sinyalini geçtiğimiz günlerde verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'ye herhangi bir şekilde askeri teknoloji ve ekipman satışı yapılmaması talebine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" dedi.

Miçotakis'in, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları çerçevesinde Türkiye'ye F-16 askeri uçak satışına onay verilmemesini istemesi de bardağı taşıran son damla oldu.

Erdoğan, "Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum. Bundan sonrasını kendi düşünsün. Kimlerle görüşecek, kimlere üs kurduracaksa kurdursun. ABD de F-16'lar konusunda herhalde Miçotakis'in ağzına bakmayacaktır." dedi.

Miçotakis’in silinişi "MİÇOTAKİS'İN SİLİNİŞİ"
İşte Erdoğan’ın Miçotakis çıkışı ve perde arkası İŞTE ERDOĞAN'IN "MİÇOTAKİS ÇIKIŞI" VE PERDE ARKASI
Benim için Miçotakis diye biri artık yok! "BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ ARTIK YOK!"
Miçotakis’in F-16 korkusu! Yine ABD’ye yalvardı MİÇOTAKİS'İN F-16 KORKUSU! YİNE ABD'YE YALVARDI
Miçotakis ’Mavi Vatan’ haritasıyla şikayet etti! MİÇOTAKİS 'MAVİ VATAN' HARİTASIYLA ŞİKAYET ETTİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA