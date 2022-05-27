Yunanistan’dan skandal hamle! Türkiye’yi BM’ye şikayet edecek

"ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'nin Dedeağaç'a üs kurması ile son haftalarda daha da arttı.

Bunu sorgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la ilişkilerde olumlu atmosferi rafa kaldırdığı sinyalini geçtiğimiz günlerde verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'ye herhangi bir şekilde askeri teknoloji ve ekipman satışı yapılmaması talebine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" dedi.