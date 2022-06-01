Rusya’dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması! Savaş uçağı ve helikopter düşürdük

Konaşenkov "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 185 uçak, 129 helikopter, 1077 insansız hava aracı, 326 hava savunma füze sistemi, 3 bin 363 tank ve zırhlı araç, 457 çok namlulu roketatar, 1744 obüs ve havan topu, 3 bin 329 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

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