Çin ve Rusya’dan ABD’ye veto

Kuzey Kore'ye tütün ve tütün mamulleri ihracatının yasaklanmasını öngören tasarı, Kuzey Kore'nin "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerinin ihracatını da yasaklamayı hedefliyordu.

Tasarıyla aynı zamanda Kuzey Kore istihbaratıyla ilişkili olduğu belirtilen bilgisayar korsanı ''Lazarus Group''un mal varlıklarının dondurulması da öngörülüyordu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, oylama öncesi yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yılın başından beri 6 kıtalararası balistik füze deneyerek ve kitle imha silahlarını geliştirerek uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.