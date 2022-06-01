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Son dakika: İsveç Başbakanı Andersson'dan Türkiye açıklaması: Taleplerine yanıt vereceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika: İsveç Başbakanı Andersson’dan Türkiye açıklaması: Taleplerine yanıt vereceğiz

Son dakika haberi... İsveç Başbakanı Andersson, "Türkiye'nin taleplerine doğrudan yanıt vereceğiz ve yanlış anlaşılmaları düzelteceğiz." dedi. Öte yandan geçtiğimiz yıl YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek desteklerini ileten İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi konusunda ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştığını söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, "Türkiye'nin taleplerine doğrudan yanıt vereceğiz ve yanlış anlaşılmaları düzelteceğiz." açıklamasında bulundu.

ANKARA'YA GELECEK Mİ?
Başkan Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya cevap veren Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız." cevabını verdi.


İSVEÇ'TEN TÜRKİYE'NİN NATO VETOSUNA "DİPLOMATİK ÇÖZÜM" VURGUSU
İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi konusunda ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştığını söyledi.

Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan, Hultqvist, ülkesinin NATO üyelik sürecinin tarafsız ve barışçı statüden vazgeçme anlamına gelmediğini belirterek, "Barışı ve barışçıl çözümleri üretmeye çalıştığımız değerlerimiz Avrupa'daki diğer ülkelerle aynı değerler." dedi.

Hultqvist, Ukrayna'daki savaşın İsveçlilerin NATO'ya katılma konusundaki düşüncelerini ve Avrupa'daki durumu "temelden" değiştirdiğini vurgulayarak, "Ancak saf değiliz, etrafımızdaki gelişmeleri görüyoruz ve bu durumdan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin nükleer silah depolama ihtimalinin gündemde olmadığını vurgulayan Hultqvist, NATO'ya katılmaları halinde Rusya'ya karşı caydırıcılık maksadıyla tatbikatlara katılacaklarını dile getirdi.

Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesiyle ilgili olarak ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

TERÖRİST ELEBAŞLARIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Hultqvist, geçtiğimiz yıl Nisan ayında "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin ile görüşerek desteklerini iletmişti. YPG/PKK'ya destek veren ülkeler arasında yer alan İsveç, Suriye'nin doğusunda örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmi heyetler göndererek terörist elebaşlarıyla görüşüyor.

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