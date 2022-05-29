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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron ve Scholz telefonda görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron ve Scholz telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefonda görüştü. Macron ve Scholz’un, Putin’e, Zelenski ile doğrudan diyaloğu kabul etme çağrısında bulunduğu belirtildi.

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