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Dünyayı şoke eden Rusya-Ukrayna savaşı itirafı! Ukrayna NATO'ya girmekle kandırıldı mı?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Dünyayı şoke eden Rusya-Ukrayna savaşı itirafı! Ukrayna NATO’ya girmekle kandırıldı mı?

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Micheal Anthony McFaul, katıldığı bir programda dünya gündemine oturan ifadelere yer verdi. 4 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşına değinen McFaul, suçlunun NATO olduğunu belirtti. Ukrayna'nın NATO'ya girebilme ihtimali ile kandırıldığını belirten ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Micheal Anthony McFaul, "Ukrayna'ya NATO'ya gireceği konusunda yalan mı söylendi?" sorusuna "Evet" cevabını verdi. McFaul açıklamasında bu durumu Zelenskiy'nin de bildiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı 4 ayına girerken, ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi'nden skandal ifadeler geldi. Kanada'da katıldığı bir uluslararası politika forumu Munk Debates'de ABD'nin NATO üyeliği konusunda Ukrayna'yı yanılttığını itiraf eden Büyükelçi şok etkisi yarattı.

Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Stephan Walt, ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Anthony McFaul'a "Diplomatlar Ukrayna'yı NATO'ya katılacağına inandırabilmek için çok çaba sarf etti. Diplomatlarınız yalan mı söyledi?" diye sordu.

Bunun üzerine ise McFaul "Evet! Evet! Gerçek dünya işte böyledir. Buna inanabiliyor musunuz? Diplomatlarımız bu konuda yalan söyledi" ifadelerine yer verdi.

Olayın fazlaca büyümesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan McFaul, "Yalan söylemek uygun olmayan bir cümle oldu. O anki duygu seliyle o soruya onay vermek ihtiyacı duydum. Bu sözümü özür dileyerek geri alıyorum, ancak NATO liderleri gerçekten katılmalarını istemeden Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili kamuoyu ilanlarına yer veriyor muydu? Evet ve herkes bunu çok iyi biliyordu" dedi.

ZELENSKİY BİLİYOR MUYDU?

Paylaşımının devamında McFaul, "Bunu aslında herkes biliyordu. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de biliyordu. Savaştan önce bile bile Zelenskiy bu yöndeki ifadeleri 'hipokrasi' olarak isimlendirmişti. Bunlarını hepsinin kaydı var" dedi.

Savaş başlamadan önce Rusya, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya yakınlığına karşı çıkıyordu.

Rusya Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO gibi kurumlarla yakın ilişkisine uzun süredir karşı çıkıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin sık sık konuşmalarında Batılı ülkelerden bu konularda garanti istiyordu.

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