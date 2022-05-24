Dünyayı şoke eden Rusya-Ukrayna savaşı itirafı! Ukrayna NATO’ya girmekle kandırıldı mı?

Olayın fazlaca büyümesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan McFaul, "Yalan söylemek uygun olmayan bir cümle oldu. O anki duygu seliyle o soruya onay vermek ihtiyacı duydum. Bu sözümü özür dileyerek geri alıyorum, ancak NATO liderleri gerçekten katılmalarını istemeden Ukrayna'nın NATO üyeliği ile ilgili kamuoyu ilanlarına yer veriyor muydu? Evet ve herkes bunu çok iyi biliyordu" dedi.