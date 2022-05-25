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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Rusya itirafı! Durdurmak için olağanüstü güç gerekiyor

Rusya-Ukrayna savaşının 3. ayına günler kala Volodimir Zelenskiy çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'nın topyekün saldırmaya başladığını belirten Zelenskiy, durdurmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Batılı dostlarından yardım isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Zaman ve olağanüstü güç gerekiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:31
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Rusya itirafı! Durdurmak için olağanüstü güç gerekiyor

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Kiev cephesinden peş peşe flaş açıklamalar geldi. Ukrayna lideri Zelenski, Rus avantajını ilk defa net bir şekilde açıklarken Moskova'nın saldırıları sonrası Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın yeni hedefini açıkladı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Rusya itirafı! Durdurmak için olağanüstü güç gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Rusya itirafı! Durdurmak için olağanüstü güç gerekiyor

Zira 24 Şubat'tan beri son sürat devam eden savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas'a çevirmişti.

Haftalardır yoğun çatışmalara sahne olan bölgedeki son durum ile ilgili Zelenski'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Rusya itirafı! Durdurmak için olağanüstü güç gerekiyor

"RUSYA TÜM GÜCÜNÜ KULLANIYOR"

Rusya'nın Donbas saldırısında 'elinde kalan tüm gücünü' kullandığını belirten Ukraynalı lider "Oradaki her şeyi yok etmek istiyorlar" dedi ve bir de itirafta bulundu.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Rusya itirafı! Durdurmak için olağanüstü güç gerekiyor

Rusya'nın silah ve teçhizattaki avantajına vurgu yapan Zelenski, "Bu avantajı engellemek için zaman ve olağanüstü güç gerekiyor" dedi.