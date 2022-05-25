25 Mayıs 2022, Çarşamba
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Rusya itirafı! Durdurmak için olağanüstü güç gerekiyor
Rusya-Ukrayna savaşının 3. ayına günler kala Volodimir Zelenskiy çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya'nın topyekün saldırmaya başladığını belirten Zelenskiy, durdurmanın neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Batılı dostlarından yardım isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Zaman ve olağanüstü güç gerekiyor" dedi.
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:31
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