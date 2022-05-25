Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy’den Rusya itirafı! Durdurmak için olağanüstü güç gerekiyor

Zira 24 Şubat'tan beri son sürat devam eden savaşta ana hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş, daha sonra ise hedefini Donbas'a çevirmişti.

Haftalardır yoğun çatışmalara sahne olan bölgedeki son durum ile ilgili Zelenski'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.