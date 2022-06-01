01 Haziran 2022, Çarşamba
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Çin'de 6,1 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Çin’de 6,1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre: Çin'in batısındaki Sıçuan eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde henüz can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

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