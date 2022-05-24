Rusya ve ABD yine sözünü tutmadı! Türk askeri sahaya indi

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile BPH sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat ve Münbiç'ten tüm unsurlarıyla çıkarmayı taahhüt etti.

Moskova yönetimi ayrıca, M4 yolu üzerinde ve BPH sahası dışında kalan alanda teröristlerin sınırdan itibaren 30 kilometre dışarı çıkartılacağı teminatını verse de bu sözlerini yerine getirmedi.

Halihazırda terör örgütü YPG/PKK, söz konusu mutabakatlara rağmen belirlenen sınırlardan ve bölgelerden çekilmeyerek işgalini sürdürüyor.

YPG/PKK HALEN MÜNBİÇ, TEL RIFAT VE AYNULARAB İLÇELERİNDE

YPG/PKK'li teröristler sınırdan itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan güvenli bölgeleri saldırılarla tehdit ediyor.