Rusya ve ABD yine sözünü tutmadı! Türk askeri sahaya indi
Türkiye'nin sınır güvenliği konusu, ülkenin en önemli gündem maddesi. Başkan Erdoğan liderliğinde oluşturulan güvenlik politikalarınca terör örgütlerine sınır dışında göz açtırılmıyor. Türkiye daha önce ABD ve Rusya'dan terör örgütlerinin sınırdan 30 kilometre derinliğe çekileceği sözünü almıştı. Müttefik ülkelerin, Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik verdikleri sözleri aradan geçen bunca zamanda içinde tutmadıkları görüldü. PKK-YPG'nin sınırda bir tehdit gibi varlığını sürdürmesi, Türkiye'yi askeri opresayonlara mecbur bırakıyor. İşte sınır hattından son gelişmeler...
Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı (BPH) esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yaptı.
BPH'nin 8'inci gününde dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye ziyaretinde, Amerikan tarafı, örgütün sınırdan 20 mil (yaklaşık 32 kilometre) güneye çekileceği sözünü verdi ancak Washington yönetimi bu taahhüdünü yerine getirmedi.
Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile BPH sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat ve Münbiç'ten tüm unsurlarıyla çıkarmayı taahhüt etti.
Moskova yönetimi ayrıca, M4 yolu üzerinde ve BPH sahası dışında kalan alanda teröristlerin sınırdan itibaren 30 kilometre dışarı çıkartılacağı teminatını verse de bu sözlerini yerine getirmedi.
Halihazırda terör örgütü YPG/PKK, söz konusu mutabakatlara rağmen belirlenen sınırlardan ve bölgelerden çekilmeyerek işgalini sürdürüyor.
YPG/PKK HALEN MÜNBİÇ, TEL RIFAT VE AYNULARAB İLÇELERİNDE
YPG/PKK'li teröristler sınırdan itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan güvenli bölgeleri saldırılarla tehdit ediyor.
Örgütün sivilleri hedef alan terör saldırılarında Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Halep'in Tel Rıfat ilçesi, sınıra 30 kilometre uzaklıktaki Halep'in Münbiç bölgesi ile sınırdaki Aynularab (Kobani) ilçesi öne çıkıyor. Nitekim örgüt, bu bölgeleri terör saldırılarında üs olarak kullanıyor.
ABD desteğiyle Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG/PKK, ülkenin kuzeyindeki Azez, Mare, Bab, Cerablus, Afrin, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerini sık sık ağır silahlarla hedef alıyor.
YPG/PKK'lı teröristler, mutabakatlara göre çekilmesi gerek bölgelerden, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerini hedef alıyor ve muhalif savaşçıların mevzilerine sızma girişimlerinde bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından dün millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz." demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
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