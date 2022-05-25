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Haberler Galeri Dünyanın gözü kritik NATO görüşmesinde! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'da! Türkiye'nin talepleri neler?

Dünyanın gözü kritik NATO görüşmesinde! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'da! Türkiye'nin talepleri neler?

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle harekete geçen İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun yankıları devam ediyor. Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye ile görüşmek için heyetler dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Görüşmenin bugün saat 13.00'te başlayacağı ifade edildi. Görüşme sonrasında yazılı açıklama yapılacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 12:17
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Dünyanın gözü kritik NATO görüşmesinde! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara’da! Türkiye’nin talepleri neler?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunun yankıları sürüyor. Türkiye'nin veto ettiği başvuru üzerine dün akşam saatlerinde İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın gözü kritik NATO görüşmesinde! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara’da! Türkiye’nin talepleri neler?

Heyetler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmelere katılacak. Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek. Kritik görüşmenin bugün saat 13.00'te başlayacağı ifade edildi.

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Dünyanın gözü kritik NATO görüşmesinde! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara’da! Türkiye’nin talepleri neler?

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılacak.

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Dünyanın gözü kritik NATO görüşmesinde! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara’da! Türkiye’nin talepleri neler?

Türkiye, görüşmelerde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki eylemlerini delilleriyle birlikte sunacak. Aynı zamanda PKK'nın YPG'nin bir uzantısı olduğu söylenerek, bunların ayrı olduğu kabul edilmeyecek.

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Dünyanın gözü kritik NATO görüşmesinde! İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara’da! Türkiye’nin talepleri neler?

Türkiye, görüşmelerde YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu delilleriyle birlikte sunacak. Bu iki örgütün ayrı olduğu argümanı kabul edilmeyecek.