Yunan Başbakan Miçotakis Türkiye’yi ABD Kongresi’ne şikayet etti! Doğu Akdeniz iftirası ve Kıbrıs skandalı

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yanlış olduğunu kaydeden ve bu sebeple Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösteren Yunan Başbakan, "Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğine" inandığını belirtti.