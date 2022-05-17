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Yunan Başbakan Miçotakis Türkiye'yi ABD Kongresi'ne şikayet etti! Doğu Akdeniz iftirası ve Kıbrıs skandalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Yunan Başbakan Miçotakis Türkiye’yi ABD Kongresi’ne şikayet etti! Doğu Akdeniz iftirası ve Kıbrıs skandalı

Her platformda Türkiye hakkında çeşitli iftiralarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu kez da ABD Kongresi'nde Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini belirtti. Kıbrıs için iki devletli çözümü kabul etmeyeceklerini de dile getiren Miçotakis, Türkiye'ye silah ambargosu çağrısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitabında, Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını yineledi ve Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kongrenin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap ederken, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 201. yılı onuruna Washington'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

FLAŞ TÜRKİYE İDDİASI

İki ülke arasındaki ilişkilerin, savunma, ekonomi ve ticaretle şekillendiğini anlatan Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti.

"Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yanlış olduğunu kaydeden ve bu sebeple Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösteren Yunan Başbakan, "Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğine" inandığını belirtti.

Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin 201. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona da katılmıştı.

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