İngiltere'ye "Assange'ı ABD'ye iade etmeyin" çağrısı

Etkinlikte konuşan İşçi Partisi'nden milletvekili Richard Burgon, Assange'ın iadesine ilişkin davanın tüm gazetecilere uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu, 'Savaş suçlarını biliyorsanız, ifşa etmeyin, onlar hakkında yazmayın, haber yapmayın, çünkü yaparsanız Julian Assange'ın başına gelen senin de başına gelebilir.' tehdididir." diye konuştu.

Bu nedenle dayanışmanın önemine değinen Burgon, Assange'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

"BU BİR İTİBAR SORUNUDUR"

Wikileaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, İçişleri Bakanı Patel'de "iadeye hayır" demesi için yeterli kanıtın bulunduğunu ifade ederek, "Priti Patel, eski bir gazeteci olan Boris Johnson (Başbakan) ile kabinede bu konuyu ele alabilir." dedi.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın tüm dünyaya İngiltere'yi basın özgürlüğünün öncüsü olarak göstermeye çalıştığını söyleyen Hrafnsson, Assange hapishanedeyken böyle bir mesajın çok anlamsız olduğunu belirterek, "Bu bir itibar sorunudur. O halde Priti Patel'in doğru olanı yapması talebinde birleşelim. Bu iadeyi durdurun, bunu şimdi yapın. Assange'ı iade etmeyin." şeklinde konuştu.