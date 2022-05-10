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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilgili küstah sözler!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilgili küstah sözler!

Türkiye'nin yanı başına ABD ile asker yığan Yunanistan ateşle oynuyor. Silahsız olması gereken adaları da silahlandıran Yunanlılar Türkiye'ye hem havadan hem karadan tahrik ediyor. Son olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin ABD ile imzaladığı Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nın kendilerini güvende hissetmeleri için bir araç olduğunu söyledi. Açıklamalarında küstah ifadeler kullanan Dendias, Türkiye ve Başkan Erdoğan ile ilgili tahrik dolu mesajlar verdi.

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