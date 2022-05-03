Yunanistan'dan Türkiye sınırına yakın bölgede "LNG" projesi

Projenin Rus doğal gaz kaynaklarına alternatif oluşturabileceğini savunan Miçotakis, "Moskova'nın doğal gaz konusundaki son şantajları, bu iş birliğini sadece gerekli değil aynı zamanda acil de kılıyor." dedi.

Miçotakis, doğal gazın gelecek yıllarda devam edecek önemine rağmen asıl hedefin ucuz ve çevre dostu enerji kaynaklarına geçiş olduğunu kaydetti.