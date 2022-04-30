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Türkiye Yunanistan'ın provokasyonuna geçit vermedi! Tatbikat resti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Türkiye Yunanistan’ın provokasyonuna geçit vermedi! Tatbikat resti

Son dakika haberi... Yunanistan'ın, Tiger Meet Tatbikatı'nda Türkiye'yi hedef alan ifadeler eklemesi üzerine, Türk Hava Kuvvetleri tatbikattan çekildi.

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