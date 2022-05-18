18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Miçotakis’ten Türkiye’yi hedef alan sözler! Atina’dan “Türkiye’ye F-16 satılmasın” talebi
ABD ziyaretinin ikinci gününde Kongre'ye hitap eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi hedef alan sözler sarf etti, “Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmiyoruz" dedi. Miçotakis ayrıca, Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi için kongreye mesaj verdi. İşte detaylar…