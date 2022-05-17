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Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov: Ukrayna ve Batı, 8 Mart’ta Donbas’a taarruz planlıyordu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov: Ukrayna ve Batı, 8 Mart’ta Donbas’a taarruz planlıyordu

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün basın mensuplarına Donbas’ta son 8 yıldır yaşananları içeren ‘Donbass’ belgeselinin özel gösterimini yaptı. Belgesel sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda “Rusya, İsveç ve Finlandiya için bir tehlike oluşturmadı” dedi.

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