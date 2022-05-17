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Son dakika: ABD hipersonik silah denediğini açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: ABD hipersonik silah denediğini açıkladı

Son dakika haberine göre: ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ses hızının 5 kat üstü hıza ulaşan bir hipersonik silahı test ettiklerini açıkladı. Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.

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