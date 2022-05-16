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Son dakika: Türkiye'den flaş NATO hamlesi! Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Türkiye’den flaş NATO hamlesi! Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik görüşme

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

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