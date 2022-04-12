1981’den bu yana görülen en yüksek seviyeye! Almanya’da enflasyon rekor kırdı

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayımlanan bir ankete göre, Almanya'nın gıda perakende sektöründeki neredeyse tüm şirketler gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor.

Ekonomistler, 2022 için yüzde 6,1'lik ortalama bir enflasyon oranı beklerken, Rusya'dan enerji ithalatının durması halinde önümüzdeki birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamların da mümkün olabileceğine işaret ediyor.