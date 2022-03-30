Avrupa’da enflasyon durdurulamıyor! İspanya’da rekor

Enerji ürünleri ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç çekirdek enflasyon, geçen aya göre 0,4 puan artışla yüzde 3,4'e çıkarak Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Tüketici fiyatları, Mart'ta geçen aya göre de yüzde 3 arttı. Bu, Nisan 1977'den bu yana aylık bazdaki en yüksek artış olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, enflasyonda mart ayındaki artışın, ikinci ayındaki Rusya-Ukrayna savaşının ülke ekonomisindeki etkisini gösterdiğini ifade ederek, fiyat artışlarında henüz zirveye ulaşılmadığı ve pahalılığının devam edeceği öngörüsünde bulundu.