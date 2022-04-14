14 Nisan 2022, Perşembe
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Almanya’da 1981’den bu yana en yüksek enflasyon
Küresel ekonomik krizin en çok vurduğu ülkelerden Almanya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon oranları kayda geçti. Artan pahalılıktan en çok etkilenen ise gıda sektörü oldu. A Haber ekibi Almanya'daki boş kalan market raflarını görüntüledi. Almanların düşüncelerini sordu.