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Almanya’da 1981’den bu yana en yüksek enflasyon

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 12:33
Küresel ekonomik krizin en çok vurduğu ülkelerden Almanya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon oranları kayda geçti. Artan pahalılıktan en çok etkilenen ise gıda sektörü oldu. A Haber ekibi Almanya'daki boş kalan market raflarını görüntüledi. Almanların düşüncelerini sordu.
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