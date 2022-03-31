Son dakika: Üç Avrupa ülkesinde rekor enflasyon! İspanya ve Fransa'dan sonra İtalya: Son 37 yılın zirvesini gördü
Son dakika haberine göre İspanya ve Fransa'dan sonra bir Avrupa ülkesinde daha enflasyonun rekor seviyelere ulaştı. İtalya'da yıllık enflasyon, artan enerji fiyatlarının etkisiyle mart ayında yüzde 7'ye yükselerek, 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fransa'da enflasyon 1997’den beri en yüksek seviyeye ulaşırken, İspanya'da ise son 37 yılın zirvesini gördü.
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İtalya'da yıllık bazda şubat ayında yüzde 6,2 olan AB uyumlu TÜFE, martta yüzde 7'ye yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Enflasyona ilişkin beklenti martta yüzde 7,2'ye çıkması yönündeydi. Ülkede enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 2,6'ya yükseldi.
Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 52,9 artması dikkati çekerken, artış işlenmemiş gıda fiyatlarında yüzde 8 oldu.
İtalyan hükümeti, artan enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için 16 milyar avrodan fazla harcadı.
FRANSA VE İSPANYA'DA DA ENFLASYON REKOR TAZELEDİ
Euro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa'da da enflasyon rekor tazeledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin etkisiyle AB uyumlu TÜFE yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu, serinin tutulmaya başladığı 1997'den beri en yüksek seviye oldu.
İspanya'da enflasyon, martta yıllık bazda yüzde 9,8 ile rekor kırdı. Mart ayı enflasyonu, Mayıs 1985'ten bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura sonuçları...
- EYT son dakika açıklaması: 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? Masadaki formüller...
- Son dakika: Sigara zammı ne zaman? 1 Nisan'da sigaraya zam gelecek mi? JTI, BAT, Philip Morris son açıklamalar!
- EGM PA son duyurular: 2022 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? Bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- İş yeri ve konut sahipleri dikkat! Bugün sona eriyor! 2022 kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman, nasıl verilir?
- Toz bulutu ne zaman gelecek? 2022 Türkiye'de kum fırtınası hangi illerde görülecek? Meteoroloji toz taşınımı uyarısı
- MSÜ sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son açıklamalar!
- Akaryakıtta indirim son dakika: 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mazot litre fiyatı kaç TL?
- Lider Filo halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Lider Filo borsada ne zaman işlem görecek?
- Bugün teravih var mı? 2022 ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
- Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 65. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Bekçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? 2022 e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Şartlar ise...