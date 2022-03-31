Son dakika: Üç Avrupa ülkesinde rekor enflasyon! İspanya ve Fransa’dan sonra İtalya: Son 37 yılın zirvesini gördü

FRANSA VE İSPANYA'DA DA ENFLASYON REKOR TAZELEDİ

Euro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa'da da enflasyon rekor tazeledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin etkisiyle AB uyumlu TÜFE yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu, serinin tutulmaya başladığı 1997'den beri en yüksek seviye oldu.