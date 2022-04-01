ABD ve Avrupa ülkeleri enflasyon karşısında neye uğradıklarını şaşırdı: 40 yılın zirvesinde

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra bir de akaryakıt ve doğal gaz kriziyle karşı kaşıya kalan Batı ülkeleri, üretimin durmasından endişe ettiği için gıda krizi ve kıtlık uyarılarında bulunuyor.

Akaryakıt ve doğal gaz kriziyle üretim ve verimin düşeceğini öngören sanayii devi ülkelerin, gıda krizi ve kıtlık konusunda önlemler almaya başladığı ifade ediliyor.

Her gün değişen fiyat etiketleri, ticari hayatta olumuz dalgalanmalara neden oluyor. Tüketiciler ise, bu durumdan bir hayli rahatsız.

Bu durumla hayatlarında ilk defa karşılaşan binlerce vatandaş, ürün fiyatlarına ilişkin şikayetlerini sosyal medyada dile getiriyor.

Enflasyonun sonucunda fiyat arışlarına maruz kalan tüketicilerin, daha ucuz ürünlere ve süpermarketlerin kendi markalarına yöneldiği, benzinden tasarruf etmek için mağazalara araçlarıyla gitmediği ifade ediliyor.