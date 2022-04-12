Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi!

Fransa'nın Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, yine ırkçı harekete imza attı. Katıldığı her programda İslam'a savaş açtığını söyleyen, ırkçılığı ve bölünmeyi destekleyen Le Pen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta da bunu tescilledi.