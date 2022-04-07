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Son 46 yılın zirvesinde! Hollanda'da enflasyon rekor kırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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Son 46 yılın zirvesinde! Hollanda’da enflasyon rekor kırdı

Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa'dan sonra yüksek enflasyon salgının son adresi Hollanda oldu. Pandemi, tedarik sorunları, Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle birlikte Hollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesine çıktı.

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