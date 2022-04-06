Son dakika: Rusya’dan Buça’daki kan donduran görüntülerle ilgili açıklama: Uydurulmuş! Müzakereleri bozma bahanesi

"MİNSK ANLAŞMALARININ KADERİNİN TEKRAR ETME RİSKİ VAR"

Lavrov, Rusya'nın müzakerelerde gerçekçi bir ilerleme kaydedilebilmesi için görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Kiev'e sabotaj yapmaması için net bir sinyal gönderilmesinde ısrar ediyoruz. Aksi takdirde Minsk Anlaşmalarının kaderini tekrar etme riski var. Buna asla razı olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenlik garantisi anlaşmasını imzalamasının ardından referandum düzenleme talepleri karşısında endişeli olduklarını da kaydeden Lavrov, "Bu referandum olumsuz sonuç verdiğinde müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtimali çok yüksek. Kedi ve fare oynamak istemiyoruz" şeklinde konuştu.



