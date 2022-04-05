Son dakika: NATO'dan Buça katliamı açıklaması: Katlanılmaz vahşilik! Kremlin'den Biden'ın "Putin yargılanmalı" çağrısına yanıt
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus işgalcilerin çekildiği Buça'da ortaya çıkan görüntüleri Avrupa'da onlarca yıldır tanık olunmayan 'katlanılamaz vahşilik' olarak tanımladı. Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur" dedi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Peskov, Biden'ın "Putin yargılanmalı" sözlerine "Bu kabul edilemez" sözleriyle yanıt verdi. Peskov, Putin ile Zelenskiy'nin görüşme ihtimalini reddetmediklerini söyledi. Peskov ayrıca, Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'ya yönelik "iyi planlanmış trajik bir gösteri" düzenlendiğini ileri sürdü.
Moskova'nın Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, halihazırda Rus ordusunun doğudaki Donbas bölgesine odaklandığını belirtti. Önümüzdeki haftalarda Ukrayna'nın doğusunda yeni bir Rus saldırısı beklediklerini aktaran NATO Genel Sekreteri, ittifak üyelerinin Ukrayna'ya sağladığı silah desteğinin kararlı bir şekilde daha da ileri götürüleceğini söyledi.
Stoltenberg ayrıca, NATO üyelerinin Bosna Hersek ve Gürcistan gibi ülkeler için daha fazlasını yapacakları mesajını da verdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus işgalcilerin çekildiği Buça'da ortaya çıkan görüntüleri Avrupa'da onlarca yıldır tanık olunmayan 'katlanılamaz vahşilik' olarak tanımladı. Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması savaş suçudur" dedi.
KREMLİN'DEN BİDEN'IN "PUTİN YARGILANMALI" ÇAĞRISINA YANIT
Kremlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçları sebebiyle yargılanması gerek" açıklamalarına yanıt verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Biden'ın sözleri kabul edilemez ve değersiz" ifadelerini kullandı.
Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların uygulanabileceğini farkında olduklarını dile getiren Peskov, "ABD'nin favori uygulamasında vazgeçmesi pek olası değil." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Peskov, "Rusya görüşme ihtimaline reddetmiyor. Ancak bu sadece belge üzerinde anlaşmaya varıldığında olur" dedi.
Peskov, müzakerelerin ilerleyişi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
"İYİ PLANLANMIŞ TRAJİK BİR GÖSTERİ"
Peskov, Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'ya yönelik "iyi planlanmış trajik bir gösteri" düzenlendiğini ileri sürdü.
İddiaların, Rus ordusunu karalamaya çalışmaya yönelik bir "sahtekarlık" olduğunu savunan Peskov, "Rus ordusuna yönelik suçlamaların temelsiz ve iyi planlanmış trajik bir gösteri olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Bu, işe yaramayacak." dedi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler dahil çeşitli platformlarda konuya ilişkin çeşitli bilgiler sunduğuna işaret eden Peskov, "Batılı ülkeler sadece gözlerini ve kulaklarını kapatıp herhangi bir şey duymak istemiyorlar. Bu maalesef gerçek ancak buna rağmen kendi savlarımızı anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Peskov, Buça'daki duruma ilişkin gerçekten tarafsız bir soruşturmanın yürütülebileceğinden ise şüphe duyduklarını sözlerine ekledi.
BIDEN: BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR
ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada, Buça'daki görüntülere ilişkin "Bu bir savaş suçudur. Putin'de savaş suçlusudur. Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Biden, Ukrayna'da görülen vahşetin ardından Putin'e karşı savaş suçları ile ilgili dava açılması çağrısında da bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?
- KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile KPSS başvuruları başladı mı?
- Buzağı desteklemesi 2022 ne zaman ödenecek? Buzağı destekleme parası yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları 2022 açıklandı mı?
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler: Emekli bayram ikramiyesi artacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler...
- Seksenler dizisi neden yok, final mi yaptı? Seksenler bugün var mı, yok mu?
- SSK ve BAĞ-KUR emeklisine zam göründü! % 22,81 zam kesinleşti, geriye 3 veri kaldı! 3 ay boyunca enflasyon sıfır olsa bile...
- Bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı? O illerde...
- Fındık destekleme ödemeleri ne zaman 2022? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Destek ödeme tarihleri...
- SİGARAYA ZAM İDDİASI SON DAKİKA: Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Marlboro, Parliament, Muratti, Lark...