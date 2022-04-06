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Son dakika: Hollanda Ruslara ait 13 yata el koydu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Son dakika: Hollanda Ruslara ait 13 yata el koydu

Son dakika haberine göre Hollanda, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında yapım aşamasında ve bakımda olan, Ruslara ait 13 yata el koydu.

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