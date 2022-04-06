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Son dakika: Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 167 çocuk öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Son dakika: Ukrayna: Rusya’nın saldırılarında 167 çocuk öldü

Son dakika haberine göre Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı bildirildi. Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, çatışmaların yaşandığı bölgelerden gün içinde 3 bin 800'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

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