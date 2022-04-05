Bucha'da kan donduran görüntüler! Cesetleri sokaklardan topladılar
Bucha'da Rus güçlerinin çekilmesinin ardından şoke edici görüntüler ortaya çıktı. Geride kimisi bisikletiyle giderken, kimi alışverişten dönerken vurulmuş, çoğunun elleri bağlı onlarca ceset vardı. Ukrayna'ya göre 410 sivil Rus askerleri tarafından katledildi. Rusya ise ceset görüntüleri için "mizansen" dedi.
Giriş Tarihi: 05.04.2022
08:29 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
09:24
Rus güçlerinin çekilmesiyle başkent Kiev yakınlarındaki Bucha'da ortaya çıkan manzara dünyayı şoke etti. Onlarca sivilin başlarından vurularak infaz edildiğinin anlaşılması bir aydan fazla süredir devam eden savaşta yeni bir kırılma noktası oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ukraynalı yetkililer Bucha ve yine Kiev'in banliyölerinden Irpin'de en az 410 sivilin cesetlerinin bulunduğunu açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Mariupol'deki durum, Bucha'da gördüklerimizden çok daha kötü" dedi.
Ukrayna birlikleri başkent çevresindeki 30 kasaba ve köyün kontrolünü geri aldı ve işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev bölgesinde hiç Rus askeri kalmadı. Bucha'ya giren Ukrayna askerleri, terk ettikleri evlerine dönen sivil halk ve gazeteciler, sokaklarda gördükleri karşısında şok oldu. Sokaklar, caddeler çoğu elleri arkadan bağlanmış halde yerde yatan cesetlerle doluydu.
Ukrayna ordusunun girmesiyle ortaya çıkan manzaraya ilişkin ilk açıklamasında Kremlin yönetimi, "Suçlamaları katiyetle reddediyoruz. Olay, Ukrayna tarafının provokasyonu" dedi. "Uzmanlarımız görüntüleri inceledi, bunların Mizansen olduğunu gösteren kanıtlar var" diyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bucha'dan gelen görüntülerin bir provakasyonun parçası olduğunu savundu.
'GÖRÜNTÜLER GECİKMELİ'
Rusya Savunma Bakanlığı da bir yazılı açıklama yaparak, "Ukraynalı yetkililer 31 Mart günü Buça'ya girdi. Kasabanın Belediye Başkanı ilk gün cesetlerden hiç söz etmedi. Ceset görüntüleri dünya medyasına 3 Nisan'da düştü. Aradan geçen üç günde orada bir algı operasyonu organize edildiği ortada. Rus ordusu sivillere yönelik hiçbir suçlamayı kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.