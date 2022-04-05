Bucha’da kan donduran görüntüler! Cesetleri sokaklardan topladılar

Ukrayna birlikleri başkent çevresindeki 30 kasaba ve köyün kontrolünü geri aldı ve işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev bölgesinde hiç Rus askeri kalmadı. Bucha'ya giren Ukrayna askerleri, terk ettikleri evlerine dönen sivil halk ve gazeteciler, sokaklarda gördükleri karşısında şok oldu. Sokaklar, caddeler çoğu elleri arkadan bağlanmış halde yerde yatan cesetlerle doluydu.