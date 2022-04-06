06 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Buça’daki katliamın sorumlusu bulundu mu? Omurbekov kimdir?
Ukrayna'nın Buça kentinde yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi dünyayı ayağa kaldırmıştı. Katliamın yankıları sürerken Ukrayna istihbaratı korkunç olayın sorumlusunu tespit ettiklerini açıkladı. Sivillerin infazına yönelik emri kenti ele geçiren Rus birliklerin komutanı Yarbay Omurbekov'un verdiği öne sürüldü.