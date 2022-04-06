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Buça’daki katliamın sorumlusu bulundu mu? Omurbekov kimdir?

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 09:18
Ukrayna'nın Buça kentinde yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi dünyayı ayağa kaldırmıştı. Katliamın yankıları sürerken Ukrayna istihbaratı korkunç olayın sorumlusunu tespit ettiklerini açıkladı. Sivillerin infazına yönelik emri kenti ele geçiren Rus birliklerin komutanı Yarbay Omurbekov'un verdiği öne sürüldü.
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