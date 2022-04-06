Dışişleri Bakanlığı’ndan Bucha’daki katliama ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık sivillerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamda şu ifadelere yer verildi: Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.