Dışişleri Bakanlığı'ndan Bucha'daki katliama ilişkin açıklama!
Son dakika haberine göre: Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev yakınlarındaki Bucha kentinde Rus askerleri tarafından katledilen onlarca sivile ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık sivillerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamda şu ifadelere yer verildi: Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.
BUÇA'DAKİ KATLİAM GÖRÜNTÜLERİ
Uydu görüntüleri, Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus birliklerinin geri çekildiği bölgelerde sivillere ait toplu mezarların bulunduğu 14 metrelik hendek ortaya çıkardı. Başkent Kiev'in 25 km kuzeybatısındaki şehre giren Ukraynalı askerler, sokakta en az 20 ceset buldu.
RUSYA İDDİALARI REDDETTİ
Ancak Rusya, Ukrayna hükümetinin iddialarının "yanlış" olduğunu belirterek Rusya'nın suçlarını reddetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov görüntülere güvenilmemesi gerektiğini öne sürerek, "Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti." şeklinde konuştu.
Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Bucha'daki görüntülerin Batı ve Ukrayna tarafından sahnelendiğini öne sürdü.
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