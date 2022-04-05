05 Nisan 2022, Salı
Buça'da kan donduran iddia: Siviller Rusya çekilmeden önce öldürüldü! Medvedev: Alaycı bir Ukrayna propagandası
Rusya Buça'da yüzlerce sivilin cansız bedeninin bulunması sonrası, cesetlerin Rus birlikleri çekildikten sonra sokaklara yerleştirildiğini öne sürmüştü. Uydu görüntülerini analiz eden New York Times gazetesi ise sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü iddia etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Buça'daki görüntüler gerçek değil, alaycı bir Ukrayna propagandası." dedi.
Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:56
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