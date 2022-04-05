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Buça'da kan donduran iddia: Siviller Rusya çekilmeden önce öldürüldü! Medvedev: Alaycı bir Ukrayna propagandası

Rusya Buça'da yüzlerce sivilin cansız bedeninin bulunması sonrası, cesetlerin Rus birlikleri çekildikten sonra sokaklara yerleştirildiğini öne sürmüştü. Uydu görüntülerini analiz eden New York Times gazetesi ise sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü iddia etti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Buça'daki görüntüler gerçek değil, alaycı bir Ukrayna propagandası." dedi.

Giriş Tarihi: 05.04.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 10:56
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Buça’da kan donduran iddia: Siviller Rusya çekilmeden önce öldürüldü! Medvedev: Alaycı bir Ukrayna propagandası

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz sonuçlarının, "Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin, Rus askerlerinin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği yönündeki iddialarla çeliştiğini" öne sürdü.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği kaydedildi.

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Buça’da kan donduran iddia: Siviller Rusya çekilmeden önce öldürüldü! Medvedev: Alaycı bir Ukrayna propagandası

"CESETLERİN BULUNDUĞU KONUMLARLA TAM ÖRTÜŞÜYOR"

Görüntü analizinde, "Görüntüler, 9 Mart ile 11 Mart tarihleri arasında Yablonska Caddesi'nde ortaya çıkan insan vücuduna benzer büyüklükteki koyu renkli nesneleri gösteriyor. 2 Nisan tarihli görüntülerin gösterdiği gibi nesneler, Ukrayna kuvvetlerinin Buça'yı geri almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlarla tam olarak örtüşüyor. Daha fazla analiz, nesnelerin üç haftadan fazla bu pozisyonda kaldığını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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Buça’da kan donduran iddia: Siviller Rusya çekilmeden önce öldürüldü! Medvedev: Alaycı bir Ukrayna propagandası

Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğu üstlenmeyerek cesetlerin, 30 Mart civarında, "tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekilmesinin ardından" sokaklara yerleştirildiğini öne sürerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni olayla ilgili acil toplantıya çağırmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Buça şehrinin sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin görüntülerinden dehşete düştüğünü belirterek "bağımsız ve etkili" soruşturma çağrısında bulunmuştu.

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Buça’da kan donduran iddia: Siviller Rusya çekilmeden önce öldürüldü! Medvedev: Alaycı bir Ukrayna propagandası

BUÇA'DA İŞLENCE ODASI BULUNDU

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yetkililer Facebook'ta yaptıkları açıklamada, Buça'daki bir "işkence odasında" elleri bağlı beş kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

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Buça’da kan donduran iddia: Siviller Rusya çekilmeden önce öldürüldü! Medvedev: Alaycı bir Ukrayna propagandası

Yapılan açıklamada, "Savcılar, Kiev bölgesinde Rus savaş suçlarını kaydetmeye devam ediyor. Kiev Bölge Savcılığı ve Kiev bölgesinin çevresindeki savcılıkları prosedür öncülüğünde, savaş kanunu ve adaletini ihlalden cezai işlem yapmaktadır" denildi.