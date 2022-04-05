Buça’da kan donduran iddia: Siviller Rusya çekilmeden önce öldürüldü! Medvedev: Alaycı bir Ukrayna propagandası

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz sonuçlarının, "Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin, Rus askerlerinin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği yönündeki iddialarla çeliştiğini" öne sürdü.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği kaydedildi.