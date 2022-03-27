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Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayda nasıl bir boyuta ulaşır? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Ciddi bir tehlike kapıda
Son dakika haberine göre: Bir aydan fazla süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşı çatışma bölgesinden gelen korkunç görüntülerle devam ediyor. ABD'li bir uzman savaşın ikinci ayı ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 27.03.2022 14:06Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 14:06