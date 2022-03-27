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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayda nasıl bir boyuta ulaşır? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Ciddi bir tehlike kapıda

Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayda nasıl bir boyuta ulaşır? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Ciddi bir tehlike kapıda

Son dakika haberine göre: Bir aydan fazla süredir devam eden Rusya Ukrayna savaşı çatışma bölgesinden gelen korkunç görüntülerle devam ediyor. ABD'li bir uzman savaşın ikinci ayı ile ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.03.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 14:06
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Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayda nasıl bir boyuta ulaşır? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Ciddi bir tehlike kapıda

Rusya Ukrayna savaşı 1 ayı geride bıraktı. Bir ayda dünya, çok sayıda trajedi ve üzücü olaya tanıklık etti. Bir aydır Kiev'i kuşatan Rus ordusunun hareketleri ise uydudan anbean takip ediliyor. Gelen bir son dakika haberine göre Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, ordunun Donbas'a yoğunlaşacağını duyurdu.

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Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayda nasıl bir boyuta ulaşır? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Ciddi bir tehlike kapıda

Öte yandan savaşın bu yeni ayında ne olacağı ise ayrı bir merak konusu oldu. CNN, ikinci ayda yaşanabileceklerle ilgili çarpıcı bir analize yer verdi. Rus Siyasesi Uzmanı George Washington Üniversitesi profesörü Henry Hale, konuyla ilgili yorumlarda bulundu.

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Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayda nasıl bir boyuta ulaşır? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Ciddi bir tehlike kapıda

Rusya'nın savaş planlarının istendiği gibi gitmediğinin altını çizen Hale, saldırıların ikiye katlanma ve şiddetinin artma durumunun var olduğunu söyledi.

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Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayda nasıl bir boyuta ulaşır? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Ciddi bir tehlike kapıda

Hale, "Ne yazıık ki saldırıların şiddetleneceğine dair endişeler ikiye katlamanabilir. Çünkü bu savaşın uzaması durumunda Rusya'da bir veraset problemi çıktı. Bu durum da Rusya'nın bir seçeneği değerlendirmesini göz önüne alıyor: Nükleer savaş. Yönetim kendi yerini kullanmak için böyle bir emri verebilir. "

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Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayda nasıl bir boyuta ulaşır? Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Ciddi bir tehlike kapıda

Ancak Rus halkının genel olarak bir nükleer savaş başlatmayı düşünmediğini söyleyen Hale, "Rusya'da Ukrayna ve Rusya'nın tek bir halk olduğu düşünülüyor. Kimse bu şekilde düşündüğü bir halka nükleer silah fırlatmayı düşünmez. Nükleer silah kullanımı aynı zamanda yöneticilerin düşmesine de sebep olabilir" diyerek madalyonun diğer rolünden bahsetti.