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Savaş mağdurları Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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Savaş mağdurları Kapıkule’den Türkiye’ye giriş yapıyor

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapsından Türkiye’ye giriş yapmaya devam ediyor. Savaş bölgesinden kaçıp Türkiye’ye geldiklerini söyleyen Rozum Gulya, “İlk savaş başladığında bombalar patlıyordu, camlar kırılıyordu" dedi.

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