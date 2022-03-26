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Haberler Galeri Rusya Ukrayna savaşında 31 gün geride kaldı! Adım adım ilerleyen Rusya'nın yeni planı belli oldu: Hedef küçült

Rusya Ukrayna savaşında 31 gün geride kaldı! Adım adım ilerleyen Rusya'nın yeni planı belli oldu: Hedef küçült

Rusya Ukrayna savaşının 31. gününde taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı. Barış seslerinin cılız da olsa duyulduğu heyetler arasındaki görüşmelerde, önemli aşamalar kaydedilirken, bu arada Rusya'nın Ukrayna planlarında ikinci aşamaya geçtiği öğrenildi. Sahada büyük direnişle karşılaşan, ağır personel kayıpları veren ve bazı noktalarda gerileyen Rus ordusu, artık Donbas bölgesine odaklanacak

Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 12:54
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Rusya Ukrayna savaşında 31 gün geride kaldı! Adım adım ilerleyen Rusya’nın yeni planı belli oldu: Hedef küçült

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken, birçok noktada durma noktasına gelen, hatta başkent Kiev'in çevresi gibi alanlarda gerileyen Rus ordusu, taktik değiştiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rusya Ukrayna savaşında 31 gün geride kaldı! Adım adım ilerleyen Rusya’nın yeni planı belli oldu: Hedef küçült

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, Rus ordusunun Donbas'a yoğunlaşacağını duyurdu. Bu açıklama, Rusya'nın diğer kentlere düzenlediği saldırıları sonlandıracağı anlamına gelmese de, Ukrayna'nın tamamına yönelik bir işgale girişen Rus ordusunda ciddi hedef değişimine işaret ediyor.

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Rusya Ukrayna savaşında 31 gün geride kaldı! Adım adım ilerleyen Rusya’nın yeni planı belli oldu: Hedef küçült

Rudskoy, Donbas'ı oluşturan Luhansk bölgesinin yüzde 93'ünü, Doetsk bölgesinin ise yüzde 54'ünü kontrol ettiklerini ifade etti. Rus resmi haber ajansları, Rusya'nın savaş hedeflerinde olası bir gerilemeye işaret ediyordu.

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Rusya Ukrayna savaşında 31 gün geride kaldı! Adım adım ilerleyen Rusya’nın yeni planı belli oldu: Hedef küçült

CİDDİ DİRENİŞ VAR
Ukrayna ordusunun son dönemde farklı cephelerde elde ettiği başarılar ve özellikle kaybedilen bazı noktaların geri kazanılması sonrası Rusya'dan gelen bu açıklama dikkat çekti.

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Rusya Ukrayna savaşında 31 gün geride kaldı! Adım adım ilerleyen Rusya’nın yeni planı belli oldu: Hedef küçült

Ukrayna ordusu, Kiev'in batısındaki Makariv'de, Harkov'da ve güneydeki kritik nokta olan Mikolayiv'de karşı saldırıya geçti ve ciddi kazanımlar elde etti. İngiltere Savunma Bakanlığı da, başkent Kiev'in 35 kilometre doğusundaki bazı şehirleri ve önemli savunma konumlarını yeniden ele geçirdiğini söyledi.