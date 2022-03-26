Rusya Ukrayna savaşında 31 gün geride kaldı! Adım adım ilerleyen Rusya'nın yeni planı belli oldu: Hedef küçült

Rusya Ukrayna savaşının 31. gününde taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamadı. Barış seslerinin cılız da olsa duyulduğu heyetler arasındaki görüşmelerde, önemli aşamalar kaydedilirken, bu arada Rusya'nın Ukrayna planlarında ikinci aşamaya geçtiği öğrenildi. Sahada büyük direnişle karşılaşan, ağır personel kayıpları veren ve bazı noktalarda gerileyen Rus ordusu, artık Donbas bölgesine odaklanacak

Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 12:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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