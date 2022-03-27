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Hindistan orta menzilli füze test etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2022
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Hindistan orta menzilli füze test etti

Kuzey Kore'nin peş peşe ateşlediği balistik füzelerin ardından bir haber de Hindistan'dan geldi. Hint ordusu orta menzilli füze test etti. Füzenin ateşlenmesinin ardından dünya basını gözünü Hindistan'a çevirdi.

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